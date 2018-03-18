وزير البترول يبحث مع شركة ميثانكس العالمية توسيع نشاطها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان لوزارة البترول اليوم الأحد، إن الوزير، طارق الملا، بحث مع رئيس شركة ميثانكس العالمية، براد بويد، خطط الشركة لتوسيع نشاطها في مصر.

وأضاف البيان أن توسيع نشاط الشركة سيكون من خلال إضافة خط إنتاج جديد، لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 1.3 مليون طن من غاز الميثانول.

وبحسب ما قاله وزير البترول في البيان إن البنية الأساسية في مصر حاليا متاحة، لزيادة الإنتاج مع توافر الغاز الطبيعي الذي يعد المادة الخام لإنتاج الشركة التي يغطى إنتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.

ووفقا للبيان تبلغ حصة قطاع البترول في شركة ميثانكس نسبة 33% وأبيكورب 17% وميثانكس النسبة الباقية.

وذكر البيان أن الملا التقى، جو جووني، رئيس شركة باور تشاينا للطاقة المتخصصة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقات المتجددة، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الموارد المائية.

وقال البيان إن الملا ورئيس الشركة بحثا الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول وخاصة مشروعات البتروكيماويات .

وعرض رئيس باور تشاينا مجالات عملها والمشروعات التي نفذتها على المستوى العالمي وداخل مصر، والتي تضمنت محطة كهرباء بنها وشمال الجيزة، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن جو جووني، قوله إن الشركة ترغب في التوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول .