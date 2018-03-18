الجمبري عند 300 جنيه.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار المأكولات البحرية بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستويات الأمس.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطي، بين 19.5 و21.5 جنيه للكيلو، مستقرا عند مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و74 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا عند 26 و100 جنيه، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 39 و45 جنيها للكيلو، وهي نفس أسعار أمس.