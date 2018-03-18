الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم الأحد مقارنة بمستويات مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.535 جنيه للشراء و17.635 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه مساء الخميس الماضي.