تراجع السكر والفول والعدس.. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الفول والعدس بقيمة 10 جنيهات في السوق اليوم الأحد، وفقا لأسعار السلع الأساسية التي يعلنها موقع مجلس الوزراء.

وتراجع أيضا سعر كيلو السكر بقيمة 4.5 جنيه للكيلو، والشاي بقيمة 6 جنيهات، فيما ارتفع السمن البلدي 30 جنيها وسمن الصناعي 3 جنيهات.

وفي اللحوم، ارتفع سعر كيلو اللحم الضأن بقيمة 10 جنيهات، ليسجل 110 و220 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر الدواجن البلدي بقيمة 6 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع.

وفيما يلي متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السائب بين 7 و10 جنيهات للكيلو بارتفاع جنيه.

الأرز المعبأ بين 7.75 و12 جنيها للكيلو بانخفاض جنيه.

الفول بين 9 و20 جنيها للكيلو بتراجع 10 جنيهات.

العدس بين 13 و36 جنيها للكيلو بتراجع 10 جنيهات.

الدقيق بين5.5 و8 جنيهات للكيلو بانخفاض 3.5 جنيه.

السكر بين 7.25 جنيها و10.5 جنيه للكيلو بانخفاض 4.5 جنيه.

الشاي بين 70 و90 جنيها للكيلو بانخفاض 6 جنيهات.

السمن الصناعي بين 20 و28 جنيها للكيلو بارتفاع 3 جنيهات.

السمن البلدي بين 80 و150 جنيها للكيلو بارتفاع 30 جنيها.

زيت عباد الشمس بين 20 و25 جنيها للتر بارتفاع 4 جنيهات.

المكرونة بين 7 و13 جنيها للكيلو.

البيض بين 36 و45 جنيها للكرتونة بارتفاع جنيه.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 110 و220 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات.

البتلو بين 100 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 24 و30 جنيها للكيل و، بارتفاع جنيه.

الدواجن البلدي بين 27 و39 جنيها للكيلو بانخفاض 6 جنيهات.