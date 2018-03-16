وزير التجارة: 5.6 مليار دولار حجم الاستثمارات البريطانية في مصر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بنحو 5.6 مليار دولار، من خلال 1450 شركة ومشروع بريطاني في مصر، بحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

وووفقا للبيان، قرر الوزير إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطانى لمدة 3 سنوات برئاسة هشام مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم، بهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا.

وتضمن قرار الوزير في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وشمل القرار عضوية كل من حسين شكري ( شركة إتش سي للأوراق المالية ) وشريف البلتاجي( شركة بلكو للحاصلات الزراعية ) وعلى عيسى ( نهضة مصر للحاصلات الزراعية ) وهاني سري الدين ( سري الدين للاستشارات الدولية ) ومهاب أحمد ( فارما أوفرسيز ) وعلاء دياب ( بيكو الزراعية ) وحلمي فؤاد ( بنك HSBC ) ويحيى زكي ( دار الهندسة للاستشارات الهندسية ).

كما ضم عضوية هانى محمود (فودافون مصر) وأحمد الشرقاوى ( مجموعة شركات رامو ) وكريم عوض ( أي إف جي هيرميس ) ومحمد الكرداني (KAD ) وأحمد الوصيف ( وينجز للسياحة والاستثمار ) وماجد ملاك مجموعة فنادق ومنتجعات تروبيتال).