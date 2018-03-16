التجارة: الذهب الخام يستحوذ على 85% من صادرات مصر إلى سويسرا خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الإفتا بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 485 مليون دولار صادرات مصرية، 800 مليون دولار واردات لمصر من دول التجمع.

وتركزت صادرات مصر لدول التجمع في المواد الخام وخاصة الذهب والذي يمثل النسبة الأكبر بنحو 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بحسب بيان الوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

كما تمثلت الواردات المصرية من دول التجمع، في الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد.

وبحسب البيان، عقد قطاع الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بالوزارة ندوة حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الإفتا، بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين من دول التجمع، وحضور كلا من سفير سويسرا بالقاهرة، وسفير النرويج بالقاهرة، وممثلة سكرتارية الإفتا، وعدد من ممثلي القطاع الحكومي والخاص المصري.

وقال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة، إن الندوة تستهدف تعريف مجتمع الأعمال المصري بالمزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) والإستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة للخبراء المشاركين من التجمع يخدم الموضوعات التجارية الفنية المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

ويضم تجمع الإفتا كلا من سويسرا، والنرويج ، وأيسلندا، وليختشتاين، حيث تم توقيع الاتفاق في يناير2007 ودخل الاتفاق حيز النفاذ في أغسطس من نفس العام، بهدف تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر ودول التجمع، والتطوير التدريجي وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة فى الخدمات.

كما يهدف الاتفاق إلى ضمان تحقيق حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية، ودعم التطوير المتجانس للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع الإفتا من خلال المساعدات الفنية اللازمة.

ويحتل تجمع الإفتا يحتل المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2008-2009، كما إحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007، بحسب بيان الوزارة.

وبحسب البيان، قام تجمع الإفتا بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع كل من تونس، الأردن، المغرب، تركيا، لبنان، فلسطين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.