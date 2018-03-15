شركة المقاولون العرب توفر شهادة "أمان المصريين" لعمالتها بالتقسيط

كتبت - منال المصري:

قالت شركة المقاولون العرب اليوم الخميس في بيان صحفي إنها ستتخذ كافة الإجراءات لتوفير شهادة أمان المصريين، لجميع العمالة بالشركة بالتقسيط.

وقال بيان الشركة تلقى مصراوي نسخة منه، إن توفير الشهادة للعاملين يشمل صفات التعاقد المختلفة (فئات / مكافاة شاملة / ربط أجر/ يومية) والذين يعملون في مختلف المواقع والمشروعات

وعقد محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، اجتماعا مع قيادات الشركة والمسئولين بصندوق تأمين العاملين لاتخاذ كافة الإجراءات لتيسير توفير "شهادة أمان المصريين" لجميع العمالة بالشركة بالتقسيط، بحسب بيان الشركة.

كما بحث الاجتماع التنسيق مع بنك مصر فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع وإصدار الشهادات على أن تنتهي جميع الإجراءات قبل نهاية شهر مارس الجاري، وفقا للبيان.

وقال حسام الدين إمام نائب رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة قامت بتوعية العمالة الموجودة بها وعددهم 72 ألف عامل للحصول على شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة حتى توفر غطاءً تأمينيا إضافيا.

وأضاف أن الشركة تقوم بالتأمين على العمالة المؤقتة التي تستعين بها في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وأن هناك بوليصة تأمين تابعة لشركة قناة السويس للتأمين قدرها 50 ألف جنيه تصرف قيمتها في حالة وفاة العامل سواء بالعمل أو في حادث.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شهدت مواقع العمل المختلفة لشركة المقاولون العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها بأنحاء مصر على مدار الساعات الماضية إقبالا كبيرا من العمال الذين سارعوا لشراء شهادات "أمان المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.