"نيازا": 95% زيادة في الطلب على اللمبات الموفرة والليد

القاهرة - وكالات:

قال سنوسي محمد مدير مبيعات شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا"، إن هناك ارتفاعا في حجم الطلب على اللمبات الموفرة والليد بنسبة لا تقل عن 95%، وذلك في ظل الاتجاه إلى توفير استهلاك الطاقة.

وأضاف مدير مبيعات الشركة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي، أن الشركة تعرض منتجاتها خلال المعرض بسعر الجملة والذي ينخفض بنسبة 80% عن نظيرتها المستوردة بالسوق.

وأوضح أن الشركة طورت مصنعها للزجاج لتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 90 مليون بالونة سنويا بدلا من 24 مليون بالونة سنويا قبل التطوير، حيث يغطي كافة احتياجات مصنع اللمبات من الأغلفة الزجاجية لجميع الطرازات.

وبمصنع الزجاج التابع للشركة فرن لصهر الزجاج من أجل إنتاج المواسير الزجاجية لتوفير احتياجات مصنع الفلورسنت بطاقة إنتاجية تتراوح بين 11 و12 مليون ماسورة سنويا، بحسب سنوسي محمد، الذي أشار إلى أنه يتم تطوير الفرن لإنتاج مواسير اللمبة الموفرة للطاقة.

وقال محمد إن مصنع اللمبات الذي تمتلكه الشركة يعد حاليا أكبر مصنع لإنتاج اللمبات في الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 78 مليون لمبة سنويا بقدرة تتراوح بين 7 و200 وات.

وأضاف أن مبيعات الشركة تتراوح بين 70 و 75 مليون جنيه، ويتم حاليا وضع الميزانية الجديدة والمستهدفات الخاصة بالعام المالي الجديد.

وتصدر شركة نيازا منتجاتها للجزائر والمغرب وليبيا والسودان، بحسب محمد.

وشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.