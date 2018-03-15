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القابضة للسياحة تدرس إقامة فنادق جديدة في المحافظات

02:38 م الخميس 15 مارس 2018
القابضة للسياحة تدرس إقامة فنادق جديدة في المحافظات

ميرفت حطبة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة، إن الشركة تدرس التوسع في إنشاء فنادق تابعة لها في المحافظات التي تتواجد بها.

وأضافت حطبة، في تصريح لمصراوي، أن الشركة ستدرس المحافظات التي يمكن التواجد فيها ونسب الإشغالات بها، وكذلك الجدوى الاقتصادية لإقامة الفنادق الجديدة، على أن يتم اتخاذ خطوات فعلية في حال وجود سوق واعد بها بإنشاء فنادق تابعة للشركة.

ويتبع الشركة القابضة للسياحة عددا من الفنادق تتوزع في القاهرة والجيزة أسوان والأقصر، وبورسعيد ورأس البر، ودهب.

وكان وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، قرر قبل يومين، التجديد لرئيسة الشركة القابضة للسياحة لمدة 3 سنوات، بعد انتهاء مدة المجلس في الشهر الماضي.

 

ميرفت حطبة القابضة للسياحة فنادق

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