"سمك المكرونة" يرتفع 7 جنيهات.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:



ارتفعت أسعار الجمبري وسمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.



وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيهات ليتراوح بين 350 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه بزيادة 20 جنيها أيضا.



كما زاد سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 7 جنيهات ليتراوح بين 60 و74 جنيها.



وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 19.5 و21.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 26 و100 جنيه.



واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 39 و45 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.