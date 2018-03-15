مصر تشارك في 122 مشروعا بالمرحلة الثانية من برنامج "التعاون عبر الحدود"

كتب - مصطفى عيد:

يتوقع برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، أن تشارك مصر في 122 مشروعا خلال المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن شاركت 38 جهة مصرية في تنفيذ 29 مشروعا في المرحلة الأولى.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس، بلغت قيمة تمويل المشروعات الـ 29 التي شاركت فيها مصر ضمن البرنامج 11.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وشاركت في المرحلة الأولى من البرنامج 14 دولة من شمال وجنوب البحر المتوسط، وتم تنفيذ 95 مشروع فيما بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس بالقاهرة، لإعلان نتائج وإنجازات المرحلة الأولى من البرنامج بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفرانشيسكو بيجليارو رئيس مقاطعة ساردينيا بإيطاليا، وجيامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، ودييجو إسكالونا رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

ويدعم برنامج التعاون عبر الحدود، التنمية المستدامة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويساعد على تقليل الاختلافات في مستويات المعيشة ومواجهة التحديات المشتركة عبر هذه الحدود.

وتبنّت المفوضية الأوروبية البرنامج لحوض البحر الأبيض المتوسط في 17 ديسمبر 2015، تعتبر لجنة المراقبة المشتركة، والمتألفة من 14 دولة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ استراتيجية البرنامج.

وتشمل هذه الدول الجزائر، وقبرص، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ومالطا، وفلسطين، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، بحسب الموقع الإلكتروني للمشروع.

ووفقا للبيان، قالت آنا كاتي، رئيسة إدارة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، خلال المؤتمر، إن 27 دولة من دول حوض البحر المتوسط عملت معا خلال المرحلة الأولى من البرنامج من أجل تحقيق الاستدامة فى البيئة والتنمية الاقتصادية والسياحة والتنمية البشرية.

وأضافت أن 10 ملايين شخص استفادوا من مشروعات البرنامج، وأن هناك 340 شركة ناشئة تم دعمها خلال البرنامج.

وتبلغ الميزانية التي منحها الاتحاد الاوروبي للبرنامج في حوض البحر الأبيض المتوسط قيمة 209 مليون يورو خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، بحسب الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وذكرت آنا كاتي أنه تم تنفيذ عدد من المصانع للطاقة الشمسية خلال البرنامج، وأنه تم تركيب هذه التكنولوجيا في مصر بالمركز الطبي ببلبيس، وفاز هذا المشروع بجائزة الامارات في الطاقة للعمل الرائد في مجال الطاقة.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على توفير تمويل للقطاع الخاص من أجل أن يساهم فى توفير فرص العمل.

وأضافت أن معظم مشروعات برنامج التعاون عبر الحدود في مصر تمت من خلال الحكومة لكن بعضها كان من خلال القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع قبل هذا المؤتمر لبحث احتياجات المحافظات الأكثر احتياجا التي تقع على البحر الأبيض المتوسط.