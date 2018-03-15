250 جنيها قفزة جديدة في شركتين.. أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم

كتبت - منار الرخ:

قفزت أسعار الحديد اليوم الخميس في بعض الشركات منها مجموعة حديد المصريين، وبشاي للصلب، بقيمة 250 جنيها في الطن مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

وسجل سعر طن الحديد في مجموعة حديد المصريين اليوم 12850 جنيها تسليم أرض المصنع، وشركة بشاي 12900 جنيه، وفقا لما قاله خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد.

كما بلغ سعر طن الحديد اليوم، لدى شركات حديد عز 12227 جنيها للطن، وفي شركة المراكبى 12650 جنيها، والجيوشي 12850 جنيها، والجارحي 12750 جنيها.

ووصل سعر طن الحديد في شركة حديدنا 12750 جنيها، وشركة سرحان 12700 جنيه، و12600 جنيه في شركات مصر ستيل، والكومي، وطنطا، بحسب الدجوي.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، خاصة في شركتي عز وبشاي، نتيجة لتحرك سعر خام "البليت" والذي يدخل فس صناعة الحديد.

وتعتبر هذه الأسعار تسليم أرض مصنع، ويضاف عليها مكاسب التجار وهي مختلفة حيث لا يوجد توافق في أسعار البيع للمستهلك، ومن ثم تجد سعر الطن عند وصوله إلى المستهلك يختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى.