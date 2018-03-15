وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة هندية الاستثمار في صناعة الجرارات

كتبت - شيماء حفظي:

بحث وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، مع وفد من مجموعة "ماهيندرا" الصناعية الهندية برئاسة بوبي سلوان المدير العام للمجموعة بمنطقة شمال إفريقيا، فرص التعاون والشراكة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وقالت المجموعة الهندية إن أولويات الاستثمارات لدى الشركة في مصر تتضمن إنتاج جرارات زراعية ومولدات، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس.

وطالب وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة ماهيندرا الهندية، بسرعة إنجاز دراسات تطوير شركات قطاع الأعمال التي يمكن التعاون معها، وزيارة مواقع وخطوط إنتاج هذه الشركات، والتي يرتبط نشاطها بإنتاج المركبات بأنواعها والصناعات المغذية لها.

وقالت الوزارة، إن اللقاء يأتي في إطار جهود إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال البحث عن فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص، التي تتمتع بقدرات عالية في النواحي الإدارية والفنية والمالية والتسويقية.

كما عرض وفد الشركة، خلال اللقاء، نشاط المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمصانع التي أنشأتها في دول أخرى مثل تركيا والجزائر.

وتضم مجموعة "ماهيندرا" الهندية عددا من الشركات بحجم استثمارات يبلغ 19 مليار دولار، وتعمل فى نحو 20 قطاعا صناعيا يشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الزراعية، والصلب، والعقارات، الخدمات المالية واللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، ولديها فروع في حوالي 100 دولة، بحسب البيان.