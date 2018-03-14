تعرف على سعر طن الحديد في 10 مصانع اليوم (إنفوجرافيك)

كتبت- منار الرخ:

تصميم- مايكل عادل:

استقر سعر طن الحديد تسليم المصنع اليوم الأربعاء في 10 مصانع منتجه له، مقارنة بأسعار أمس، بعد سلسلة من الارتفاع خلال الأيام الماضية.

ورفعت عدد من المصانع سعر طن الحديد منذ بداية الأسبوع بمتوسط 350 جنيها في أقل من أسبوع، لتكون هذه الزيادة الثالثة خلال شهر مارس، يبلغ سعر الطن للمستهلك نحو 13 ألف.

وكانت أسعار الحديد قد قفزت بالسوق المحلي، لتصل إلى 12750 جنيها تسليم المصنع، و13 ألف جنيه في المتوسط للمستهلك، بفعل قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد لأمريكا بنسبة 25%.

وفرض ترامب هذه الرسوم للحد من الاستيراد وتشغيل مصانع الحديد المحلية بالسوق الأمريكي والتي كانت السبب الرئيسي في زيادة أسعار الخردة عالميا وهو ما دفع الأسعار للارتفاع في مصر.

وتعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر استيرادا للحديد في العالم، وتستورد من 110 دولة أبرزهم كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وتركيا.

وخلال الإنفوجرافيك التالي يعرض مصراوي سعر طن الحديد في 10 مصانع مختلفة:

