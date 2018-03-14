بي بي انفستمنت: استغلال حصيلة الطرح العام والخاص في زيادة رأسمال الشركة

كتبت - صافي سليم:

أعلنت شركة بي بي انفستمنت القابضة للاستثمارات عن زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار طرح عام وخاص بإجمالي ٤٣ مليون سهم.

حيث سيتم طرح 5 ملايين سهم للاكتتاب العام، و٣٨ مليون سهم للاكتتاب الخاص، بسعر ١٠،٧٥ جنيه لكلا الطرحين، ويبلغ قيمة الطرح العام ٥٣،٧٥٠ مليون ، والخاص ٤٠٩،٩١٤ مليون جنيه.

وقال علاء السبع ، شريك مؤسس وعضو مجلس الادارة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحد الأدنى للشراء في الطرح العام ١٠٠ سهم، وفِي الطرح الخاص ١٠٠ ألف سهم، مشيرا الي ان الهدف من الطرح زيادة راس مال الشركة.

وشركة بي بي اي القابضة للاستثمار تعمل في مجال الاستثمار المباشر، وهي الشركات التي تعمل علي زيادة قيمة أصول تمتلكها من خلال الشراء بهدف زيادة قيمتها المُضافة ثم بيعها وتحقيق أرباح من البيع.

وتم الإعلان عن عن فتح باب الطرح العام أمس ، وسوف يتم إغلاق باب الطرح العام والخاص في ٢٥ مارس الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ تداول لسهم الشركة في ٢٩ مارس الجاري.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين ٣٦% للمؤسسات، و٢٩٪‏ لافراد ذوي ملائكة مالية، و٣٥٪‏ لاعضاء مجلس الادارة.

وتدير الشركة استثمارات في ١٢ شركة في عدد من القطاعات منها شركة مدينة النصر التي تمتلك فيها ٧،٥٪‏، وشركة توتال لتسويق منتجات البترول، وتمتلك فيها ٨٪‏ ، وشركة فيتاس ايجيبت للتمويل المتناهي الصغر، وشركة إنفينيتي سولار، والتي استحوذترعلي ١٢٪‏ منها في العام الماضي.

وقال حازم بركات، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس أن فيتاس تقدمت بعرض للاستحواذ علي شركة " تمويل " للتمويل متناهي الصغر المملوكة لنجيب ساويرس، مشيرا الي أن الشركة في انتظار موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأضاف بركات ان شركة إنفينيتي التي تساهم فيها الشركة تقوم بتنفيذ ٣ محطات كهرباء بطاقة إنتاجية ١٣٠ ميجاوات، وسوف تكون جاهزة للانتاج بنهاية العام وحسب سبع فان تقييم محفظة الشركة يقدر بمليار و٦٠٠ مليون ، موزعة علي ١١٦ مليون سهم ، فان القيمة العادلة للسهم تبلغ ١٣،٩٧ جنيه ، قائلا ان الشركة قررت ان تطرح السهم باقل من قيمته ليقدر ب١٠،٧٥ جنيه.