بالم هيلز تتوقع ارتفاع أسعار العقارات 15% خلال 2018

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام الجاري في السوق المصري بنسبة تتراواح بين 10 و15%.

وأضاف سلطان خلال مؤتمر صحفي للشركة، اليوم الأربعاء، أن نسب الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات في مصر خلال العام الجاري جاءت أقل من العام الماضي الذي سجل بين 20 و25%.

وقال طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية كان متوقعا مع تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج رفع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك على التضخم.

وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأضاف عبدالرحمن، أن الشركة منذ الإعلان عن تنفيذ هذه الإجراءات درست الارتفاعات المتوقعة في أسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة المشروعات، والقرارات التي يمكن اتخاذها لخفض هذا التأثير، وهو ما يحدث مع المشروعات الجديدة ويؤخذ في الحسبان عند إعداد مخططاتها.

وأعلنت الشركة مؤخرا عن مشروع إنشاء مدينة جديدة في أكتوبر على مساحة 3 آلاف فدان بنظام المشاركة مع الحكومة.

وقال عبد الرحمن إن الشركة ستبدأ التسويق للمشروع الشهر المقبل، متوقعا أن يبدأ التنفيذ بعد قرار وزير الإسكان بتخصيص الأراضي في خلال 6 أشهر، على أن تبدأ ضخ استثمارات فيها خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يشمل هذا المشروع الضخم 36 ألف وحدة 32 ألف وحدة منها عبارة عن شقق بالإضافة إلى 4 آلاف فيلا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إنه "من المنتظر أن تجذب هذه المدينة الكبيرة بين 150 و200 ألف نسمة، وتشمل وحدات سكنية مختلفة تناسب فئات مختلفة وتبدأ من وحدات عبارة عن غرفة واحدة، وتنتهي بفيلات بمفهوم الجيل الرابع".

وأضاف أن هناك 4 مكاتب عالمية على وشك الانتهاء من تصميم المخطط العام للمشروع.

وينقسم المشروع إلى عدة مراحل وكل مرحلة رئيسية فيها تنقسم أيضا لمراحل أقل، حيث ستكون مساحة المرحلة الأولى الرئيسية 800 فدان مقسمة لمراحل أولى مرحلة فيها على مساحة 300 فدان، بحسب طارق عبد الرحمن.

وتصل حصة الحكومة من إيرادات المشروع 26% على مدار مدة تنفيذه والمتوقع أن تسجل 12 عاما، وسيكون جزء منه فندقي، ومساحة الشق السكني ستصل إلى 320 ألف متر، والتجاري 50 ألف متر.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.