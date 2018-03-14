أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء المسائية عند نفس مستويات الصباح.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار التعاملات الصباحية.

وظل سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس مستقرا عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وثبّت مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر بيع الدولار عند 17.59 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.