OPPO تعلن رعاية المنتخب الوطني في كأس العالم

كتبت- شيماء شلبي:

أعلنت شركة OPPO لصناعة الهواتف المحمولة، عن رعايتها للمنتخب المصري في مسيرته بكأس العالم القادم بروسيا 2018.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء إنه بجانب رعايتها للمنتخب الوطني في المباريات المؤهلة لكأس العالم، فإنها كانت راعية للدوري المصري الممتاز لموسمين متتاليين آخرهما الموسم الحالي.

وأوضحت الشركة، أن رعاية المنتخب تأتي ضمن استراتيجية OPPO للالتزام بالسوق المصرية من خلال دعم عدد من المجالات الهامة مثل الرياضة والأزياء والفعاليات الإجتماعية، وتعزيز مكانة العلامة التجارية بالإنتشار في القاهرة والساحل الشمالي مع التخطيط لتغطية أكبر لجميع محافظات الجمهورية.

وقال أندي شي، مدير العلامة التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فلي البيان "فخورون كوننا أصبحنا جزءًا من حلم المصريين الغالي بالتأهل لكأس العالم، كما أننا سعداء بدعمنا للمنتخب المصري في مشواره في روسيا 2018".