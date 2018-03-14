البورصة تتخلى عن مكاسبها وتتراجع 0.6% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6%، عند مستوى 16881 نقطة، بعدما صعد لجلستين متتاليتين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، إن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق لم تكن مدعومة بمتغيرات قوية اقتصاديا، وبالتالي لم يستطع المؤشر الحفاظ عليها.

وأوضح النجار، أن السوق يمر بمرحلة تصحيحية، بالإضافة إلى تأثر بالاكتتاب في شركة "بي بي اي" للاستثمار المباشر والذي يسحب سيولة من السوق، وكذلك التأثر في البورصات العالمية بسبب الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والخلاف الدبلوماسي بين روسيا وبريطانيا.

وكان أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، توقع أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال تعاملات النصف الثاني من الأسبوع الجاري قبل مواصلة الاتجاه الصعودي مرة أخرى

وسجلت تعاملات المصريين اليوم صافي بيع بقيمة 225.5 مليون جنيه، والعرب بقيمة 40.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 266.3 مليون جنيه.