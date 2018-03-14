وزيرة التخطيط: الدولة ملتزمة بالاستثمار في الشباب

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن الدولة ملتزمة بالاستثمار في الشباب، من خلال استراتيجية طويلة الأمد.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن مصر أطلقت رؤيتها في عام الشباب في 24 فبراير 2016 متضمنة محور تمكين الشباب وتوفير تعليم مناسب وتحسين مستوى الصحة.

وقالت السعيد، إن الحكومة المصرية تسعى لتحفيز الشباب المبتكر من خلال إنشاء مشروع رواد 2030 والذي يهدف إلى النهوض بالكفاءات الشابة، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال والابتكار.

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالاجتماع، أن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق النمو للفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والشباب، وأن رؤية مصر 2030 تضع الشباب والأطفال على رأس أولوياتها.