وزارة المالية تتصالح في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي

كتب- مصطفى عيد:

وافق عمرو الجارحي، وزير المالية على التصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية في 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.

وأضاف أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول وحل أية خلافات وديا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي.

ووجه وزير المالية بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي خاصة في الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة والتي تؤثر علي نمو الحصيلة الضريبية، والتوسع في جهود حصر المجتمع الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية، بحسب االبيان.

كما طالب الجارحي، الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي الذي ينتهي 31 مارس الجاري، بالنسبة للأفراد و30 إبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية.