خالد بدوي يبحث مع سفير أوكرانيا تطوير الصناعات الثقيلة والأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير خالد بدوي ناقش مع السفير الاوكراني بالقاهرة إمكانية التعاون بين الشركات التابعة له والجانب الأوكراني، خاصة في قطاعي الصناعات الثقيلة والأدوية.

وقال بدوي، إن الوزارة تسعى لإحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها، بما يتضمن جميع مراحل التصنيع ويحقق زيادة في الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على الترتيب للقاءات مقبلة بين الجانب الأوكراني وعدد من الشركات التابعة للوزارة لبحث سبل التعاون في هذه المجالات.

وقال السفير الأوكراني هينادي لاتي، في البيان إن أوكرانيا تعتبر مصر أهم شركائها في منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية.

وتجاوز حجم التجارة بين البلدين 2 مليار دولار في العام الماضي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى أوكرانيا، بحسب السفير الأوكراني.