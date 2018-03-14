الطماطم ترتفع والليمون ينخفض.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار معظم الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، وبينها الطماطم والكوسة والبرتقال واليوسفي.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا جنيها، والباذنجان البلدي نصف جنيه، وكذلك الخيار والملوخية، بحسب أسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، كما ارتفع سعر كيلو الجوافة، والرمان، والكانتالوب.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيها، بارتفاع نصف جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و7.5 جنيه، بارتفاع جنيه ونصف.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات بارتفاع نصف جنيه.

الخيار البلدي بين 2.25 و2.75 جنيه بارتفاع 25 قرشا.

البسلة بين 5.5 و6.5 جنيه، بارتفاع نصف جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين2.5 و4.5 جنيه بارتفاع نصف جنيه.

البرتقال السكري بين 4.5 و5 جنيها بارتفاع نصف جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الرمان بين 8 و14 جنيها بارتفاع 3 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيها، بارتفاع نصف جنيه.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.