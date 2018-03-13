"فيصل الإسلامي" يطلق خدمة الموبايل بنك ويدرس إصدار المحفظة الذكية

كتبت- منال المصري:

قرر بنك فيصل الإسلامي إطلاق خدمة موبايل بنك، والتي من خلالها يستطيع العميل الدخول لحسابه البنكي وتحويل الأموال من خلالها لحساب آخر.

وقال مصدر ببنك فيصل، اليوم الثلاثاء، إن البنك يدرس حاليا إطلاق خدمة المحفظة الذكية بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكترونية قريبا بهدف تمكين العملاء من سداد فواتيرهم عبر التليفون المحمول.

ويهدف البنك من إطلاق المنتجات الإلكترونية تحقيق الشمول المالي والقضاء على تداول الأموال داخل الجهاز المصرفي.

يهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن.