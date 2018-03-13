1.6 مليون فرصة عمل.. الشركات الألمانية تواجه نقصا غير مسبوق في العمالة

القاهرة- وكالات:

قال اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن نقص العمالة في البلاد يهدد الاقتصاد بأسره حيث تواجه الشركات صعوبات في شغل 1.6 مليون فرصة عمل.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أظهر مسح أجراه الاتحاد وشمل نحو 24 ألف شركة أنه في كل ثانية تقريبا تواجه شركة ما مشكلة عدم القدرة على إيجاد مرشحين مناسبين لشغل وظائف ممتدة الأجل، وأن ستة من بين كل عشرة مديرين يرون أن عدم توافر العمالة المؤهلة يهدد أنشطة شركاتهم.

وقال أكيم ديركس مدير الاتحاد "يواجه عدد متزايد من الشركات الألمانية اختناقات في العمالة الماهرة وهو ما يصبح تحديا للاقتصاد بالكامل".

وأضاف أن على الحكومة زيادة جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في التعليم الفني وجذب مزيد من العمالة الماهرة من الخارج، بحسب الوكالة.