أسعار حديد عز تقفز 563 جنيها خلال 24 ساعة

كتبت- منار الرخ:

قفز سعر طن الحديد في شركة حديد عز بنحو 563 جنيها، اليوم الثلاثاء ليصل إلى 12790 جنيها، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للحديد والصلب، لمصراوي.

وبلغ السعر الرسمي لحديد عز، قبل الزيادة 12227 جنيها، بحسب إعلان منشور لشركة بإحدى الصحف القومية اليوم.

وتوقع الدجوي أن ترفع بقية الشركات أسعارها خلال الساعات المقبلة.

ورفعت عدد من المصانع سعر طن الحديد أمس الأول بمتوسط 350 جنيها في أقل من أسبوع، لتكون هذه الزيادة الثالثة خلال شهر مارس، للمستهلك 13 ألف.

وكانت أسعار الحديد قد قفزت بالسوق المحلي، لتصل إلى 12750 جنيها تسليم المصنع، و13 ألف جنيه في المتوسط للمستهلك، بفعل قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد لأمريكا بنسبة 25%.

وفرض ترامب هذه الرسوم للحد من الاستيراد وتشغيل مصانع الحديد المحلية بالسوق الأمريكي والتي كانت السبب الرئيسي في زيادة أسعار الخردة عالميا وهو ما دفع الأسعار للارتفاع في مصر.

وتعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر استيرادا للحديد في العالم، وتستورد من 110 دولة أبرزهم كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وتركيا.

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