تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير

القاهرة- وكالات:

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في فبراير مع تراجع أسعار البنزين وتكلفة الإيجارات في أحدث مؤشر على أن ارتفاع معدل التضخم المتوقع سيكون تدريجيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% في الشهر الماضي بعد أن قفز 0.5% في يناير، وعلى أساس سنوي صعد المؤشر 2.2 % مقارنة مع 2.1% في يناير إذ جرى إسقاط القراءة الضعيفة من العام الماضي من الحسابات.

وبعد استبعاد الغذاء والطاقة ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة بعد أن تسارع 0.3% في يناير. وعلى أساس سنوي، لم يطرأ تغير يذكر على ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 1.8% في فبراير.

كان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% في فبراير وصعود مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالوتيرة ذاتها.