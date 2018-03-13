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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط قلق بشأن الاقتصاد وسوريا

03:40 م الثلاثاء 13 مارس 2018
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط قلق بشأن الاقتصاد وسوريا

القاهرة- وكالات:

سجلت الليرة التركية مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن الهبوط جاء بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو، ومقابل العملة الأمريكية لامست الليرة أضعف مستوياتها منذ منتصف ديسمبر عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75% وهو الأعلى منذ نوفمبر 2017 من 12.38% يوم الإثنين. وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي متأثرا أيضا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا، وفقا لرويترز.

الليرة التركية الاقتصاد سوريا تركيا اليورو الدولار

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