القابضة الكيماوية تدرس مع بنوك استثمار تطوير شركة النقل والهندسة

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنها ستجتمع مع عدد من بنوك الاستثمار اليوم الثلاثاء، لبحث تطوير شركة النقل والهندسة "ترنكو" التابعة لها.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الشركة القابضة ستدرس مع بنوك الاستثمار إمكانية تطوير الشركة التي تحتاج لإنشاء مصنع جديد ونقلها من مكانها.

وخلال العام المالي الماضي حققت الشركة خسائر بقيمة 470 مليون جنيه، بينها 300 مليون فروق عملة، بسبب قرض كانت الشركة حصلت عليه من صندوق الإنماء الكويتي من 30 سنة، بالدينار الكويتي، وفقا للمصدر.

ويقع المقر الرئيسي لشركة النقل والهندسة في منطقة سموحة بالإسكندرية، وتعمل في إنتاج إطارات سيارات (ركوب ـ نصف نقل ـ نقل ـ جرارات ـ مقطورات ـ دراجات بخارية ـ دراجات عادية.

تأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية في مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الأسم التجارى "نسـر" .