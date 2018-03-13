رويترز: رجل الأعمال السعودي معن الصانع يسعى لاتفاق ديون في اللحظة الأخيرة

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إن مجموعة سعد السعودية المنهارة التي يقودها رجل الأعمال معن الصانع، دعت لعقد اجتماع مع الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال.

وذكرت المصادر أن مستشاري المجموعة طلبوا من الدائنين الاجتماع في دبي خلال الأيام القليلة المقبلة، سعيا للتوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ السلطات السعودية مزادا في 18 مارس لبيع أصول بمليارات الدولارات تخص معن الصانع وشركته، من بينها آلات وعقارات ومركبات.

ويقدر بعض المراقبين إجمالي ديون مجموعة سعد بما بين 40 مليارا و60 مليار ريال، بحسب رويترز.