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بنك الإمارات دبي مصر يطلق تطبيق إلكتروني على المحمول لخدمة الشركات

03:31 م الثلاثاء 13 مارس 2018
بنك الإمارات دبي مصر يطلق تطبيق إلكتروني على المحمول لخدمة الشركات

القاهرة- مصراوي:

قال بنك الإمارات دبي الوطني مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أطلق تطبيق "Smart Business App " عبر الهواتف المحمولة، بهدف تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء البنك من قطاع الشركات للمرة الأولى في السوق المصرفي المصري.

ويتيح التطبيق الجديد لعملاء البنك إجراء خدمات بنكية مثل الاستعلام عن حسابات الشركات في البنك والتعاملات والتحويلات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الوقت والمجهود لدى العملاء.

وقال جيل جان م. فان دير تول، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر "نسعى في بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتطوير خدماتنا المصرفية باستمرار مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التي تجعل من المعاملات المصرفية تجربة ممتعة للعملاء توفر الوقت والمجهود".

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