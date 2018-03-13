البنك الزراعي يبيع 10.5 ألف شهادة "أمان المصريين" في 10 أيام

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك باع نحو 10480 شهادة من شهادات أمان المصريين بقيمة 12.6 مليون جنيه بعد مرور 10 أيام من إصدارها.

وطرحت 4 بنوك هي الأهلي، والزراعي المصري، ومصر، والقاهرة، شهادة أمان المصريين يوم الأحد قبل الماضي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار شهادة لتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة، ولكن البنوك تتيح شراء الشهادة لجميع المصريين.

وأضاف القصير أن مصرفه أرسل اليوم الثلاثاء خطابا للشركات لإصدار شهادة أمان للعمال التابعين لها دون الذهاب للفروع.

كما يعمل البنك على ترويج الشهادة في كافة المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وتوضيح مزايا الشهادة التأمينية، وهو ما رفع الإقبال عليها، بحسب القصير.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتستهدف الشهادة العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يساهم في استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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