وزير البترول يبحث مع سفير روما زيادة استثمارات الشركات الإيطالية في مصر

كتب- مصطفي عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، سبل دعم وزيادة التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية فى كافة مجالات البترول والغاز، والفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال المرحلة القادمة.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم، إن الوزير استعرض خلال اللقاء أنشطة واستثمارات الشركات الإيطالية في مناطق مصر البحرية والبرية كشركات إينى وإديسون وتكنيب، وأهم النجاحات التي حققتها تلك الشركات خلال تواجدها في مصر وأخرها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط.

ووفقا للبيان أكد السفير الإيطالى على متانة العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركات الإيطالية بالتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري كانت عاملا هاما ي توطيد العلاقة.

وقال السفير إن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في مصر في المجالات الاقتصادية المختلفة خاصة في أنشطة صناعة البترول والغاز والتي شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

وأشار السفير إلى أن النجاح الذي تحقق في حقل ظهر وما شهده من أرقام قياسية غير مسبوقة سيظل علامة بارزة في تاريخ التعاون المصرى الإيطالي.