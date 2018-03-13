المدير الإقليمي لأولكس: ارتفاعات قوية في أسعار العقارات خلال الفترة الحالية

كتبت- دعاء عادل:

قال خالد شاهين، المدير الإقليمى للإيرادات بأولكس مصر، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا قويا في أسعار العقارات في العديد من المناطق بمصر وبخاصة في القاهرة الجديدة، بحسب ما تظهره الإعلانات المنشورة على الموقع.

وأضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب العقاري، اليوم الثلاثاء، أن قرار خفض سعر الفائدة بالبنوك دفع بإعادة التوجه نحو الاستثمار في شراء العقارات مرة أخرى.

وتطبيق أولكس مصر يتيح للعملاء إمكانية عرض وحداتهم للبيع مجانا، كما يعمل على تقديم خدمات متميزة لإعطاء العملاء فرص جادة في الظهور على التطبيق، بحسب بيان من الشركة المنظمة لمؤتمر سيتي سكيب.

وخلال الشهر الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه.

وقال شاهين إن قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ساهم فى تغيير اتجاهات العملاء نحو التركيز على الوحدات ذات المساحات الصغيرة على عكس السنوات الماضية.

وأضاف إن التطبيق رصد من خلال الزيارات المتكررة للتطبيق حول السوق العقارية التوجهات السائدة للعملاء في الفترة الحالية وكيفية تغيير متطلباتهم حول العقار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغايرة.

وتابع أن التطبيق خلال 2017، عرض 4 ملايين وحدة سكنية موزعة على مناطق مختلفة وذات مساحات متباينة للبيع المباشر أمام العملاء.

وحقق التطبيق نحو 70 مليون زيارة من العملاء المهتمين بالسوق العقارى تضمنت زيارات متعددة لعملاء من الدول العربية فى أبرزها السعودية والإمارات، بحسب شاهين.