الاتحاد الأوروبي يرفع البحرين من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

القاهرة- وكالات:

ذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، أن وزراء مالية الاتحاد قرروا خلال اجتماعهم الشهري اليوم الثلاثاء رفع اسم البحرين وجزر مارشال وسانت لوتشيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية الأوروبية، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن الوزراء أضافوا جزر البهاما والجزر العذراء الأمريكية وسانت كيتس ونيفيس للقائمة.

والملاذ الضريبي هو دولة أو منطقة تابعة لدولة تفرض ضرائب منخفضة جدّا، أو لا تفرض ضريبة على الإطلاق، ويقوم نظام تأسيس الشركات فيها على ضمان سرية البيانات، وهو ما يتيح لأصحاب الشركات الاستثمار في دول أخرى وتحويل أرباحهم لتلك الملاذات، دون الخضوع للضرائب.