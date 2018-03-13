مصادر: الإدراج العالمي لأرامكو السعودية يبدو صعبا على نحو متزايد

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر مقربة من عملية الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة تتطلع بشكل متزايد إلى طرح شركة النفط العملاقة محليا في الوقت الذي تغلف فيه حالة من عدم اليقين خطط الطرح العام الأولي في بورصة عالمية مثل لندن أو نيويورك.

وقالت المصادر للوكالة إن المملكة تعتمد على منحها وضع السوق الناشئة من قبل شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات أسواق الأسهم في يونيو لمساعدة أرامكو السعودية على جذب أموال غربية بالإضافة إلى مستثمرين رئيسيين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على التحضيرات "أعتقد أن احتمال حدوث الطرح العام الأولي الدولي وعدم حدوثه متساويان".

وتخطط المملكة لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو السعودية في طرح عام أولي قد يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار ويجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.