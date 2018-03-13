المالية: الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الموازنة العامة خلال مارس الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الجاري.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لممولي الضرائب، والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ MEDEF MISSION

واستعرض الجارحي خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، حيث أكد اعضاء البعثة الفرنسية إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل بكافة طاقتها لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.

وقال الجارحي، "نستهدف أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية الى مجتمع الكتروني، كما يجرى حاليا اعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.