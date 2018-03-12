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وزيرة التخطيط تزور المدرسة الفرنسية للإدارة في باريس غدا

06:02 م الإثنين 12 مارس 2018
وزيرة التخطيط تزور المدرسة الفرنسية للإدارة في باريس غدا

وزيرة التخطيط هالة السعيد

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان، إن الوزيرة هالة السعيد غادرت القاهرة اليوم الاثنين إلى باريس، لتبدأ غدا جولتها التفقدية للمدرسة الفرنسية للإدارة "ENA"، وإلقاء كلمة على طلاب المدرسة في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب.

وبحسب بيان الوزارة، ستشارك السعيد في اجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الأربعاء المقبل، لمتابعة ماتم انجازه من أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة رؤية مصر 2030، وعرض التحديثات التي تم إدراجها بالرؤية بالتزامن مع المتغيرات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تناقش وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة الأولي من الاجتماع دور الشباب وكيفية تركيز رؤية مصر 2030 على تقديم الدعم الوافي لهم.

هالة السعيد وزيرة التخطيط قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بباريس في أكتوبر الماضي لمناقشة برامج الاصلاح الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تم تحقيقها في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وزارة التخطيط هالة السعيد باريس المدرسة الفرنسية للإدارة رؤية مصر 2030

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