وزير الاتصالات لـ"مصراوي": لا توجد نية لغلق "فيسبوك" في مصر

كتبت- شيماء شلبي:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، إن الحكومة ليست لديها أية نية لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لم يقصد بتصريحه اليوم الاثنين، عن إطلاق فيسبوك مصري، وجود نية لإغلاق أي من مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المواطنون.

وكان الوزير قال خلال ورشة عمل، في وزارة العدل، عن "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته"، إن المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" سيكون لها دور في بناء القدرات وخلق شباب مبدع قادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات الفيسبوك وغيرها.

وقال القاضي، لمصراوي، إن "الدفع لخلق مواقع اجتماعية وتطبيقات جماهيرية "محلية" هي للتدليل على قدرة المبرمجين والمطورين المصريين وليست تمهيدا لحجب محتوى أو التضييق على المواقع الموجودة والشائع استخدامها".

وأضاف أن "مصر يمكن أن تكون فاعلاً على المستوى الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس مفعولًا بها".

وقال الوزير إن أحد أدوار وزارته الرئيسية، هو "الإتاحة" وليس الحجب، وأن مسألة غلق مواقع أو حجبها يتم فقط وفقاً للقانون، وعبر أحكام قضائية ملزمة.

وكان القاضي قال خلال ورشة العمل، إنه من المهم مواجهة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيات الحديثة بأشكاله المختلفة واستخدامها في أغراض غير سلمية مثل اختراق المواقع الإلكترونية بهدف التخريب، أو توجيه الإساءات.

وأشار إلى دور وزارة العدل في إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب بعد مشاركة مختلف الجهات والهيئات للوصول إلى التوافق المجتمعي.

كما أشار أيضاً إلى تأثير التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام، وتطور أشكال تناول الأخبار والتواصل بين الأفراد، وزيادة اعتماد المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كمصدر للأخبار.

وأكد "أهمية مواجهة الفكر بالفكر من خلال إعداد حملات لتوعية وتثقيف المجتمع بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صدق المعلومات المنتشرة عبر هذه الوسائل".​

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