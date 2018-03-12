"تنمية المشروعات" يمول 48 ألف مشروع صغير بالإسكندرية في 25 عام

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، إن الجهاز قام بتمويل نحو 48 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بالإسكندرية بإجمالي تمويل 1.2 مليار جنيه مما أتاح أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال الفترة بين 1992 -2017.

وأضافت جامع خلال جلسة (التشغيل والحد من البطالة) ضمن فاعليات منتدى الشباب المقام بمكتبة الإسكندرية، أن الجهاز منح بنحو 131.7 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالإسكندرية أتاحت نحو 17 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وضخ الجهاز نحو 195 مليون جنيه لتمويل حوالي 8 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء الإسكندرية أتاحت أكثر من 13 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى إتاحة منح بما يقرب من 4 مليون جنيه لتمويل مشروعات التنمية المجتمعية أتاحت حوالي 126 ألف يومية عمل.

والجدير بالذكر أن الجهاز قد شارك فى كافة مؤتمرات الشباب التي عقدت في محافظات مصر وقام خلالها بعرض الخدمات التي يقدمها للشباب والفرص المتاحة لهم لبدء مشروعاتهم وأنواع الدعم المساندة التي يقدمها الجهاز في مختلف المجالات.