الدولار يصعد في أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات الإثنين

كتبت- إيمان منصور:

صعد سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بأسعاره في الصباح بينما واصل استقراره في 9 بنوك أخرى عند نفس مستوياته.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي والتجاري الدولي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والعربي الإفريقي وقناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.