رئيس شعبة مواد البناء: انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت خلال أيام

كتبت- منار الرخ :

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرف القاهرة التجارية، أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت ستنتهي خلال أيام، مع افتتاح مصنع بني سويف الجديد.

وأضاف في بيان، اليوم الإثنين، إن المصنع الجديد التابع للدولة، سوف ينتج 20 ألف طن يوميا، من خلال 6 خطوط إنتاج، بسعر 750 جنيها، وهو ما يعني أن الأسعار ستنخفض فور طرح إنتاجه في السوق.

وكانت أسعار الأسمنت قفزت مع بداية الشهر الجاري بنحو 250 جنيهًا في الطن، لتصل إلى 1100 جنيه للطن الواحد، عند أعلى مستوى في تاريخها.

وأرجع تجار ارتفاع أسعار الأسمنت إلى توقف إنتاج شركة العريش بسبب العمليات العسكرية في سيناء، وتقليل إنتاج بعض الشركات وأزمة اعتصام عمال الشركة القومية للأسمنت.

يذكر أن الزيني فاز اليوم برئاسة شعبة مواد البناء لدورة جديدة تبدأ من مارس الجاري ولمدة 4 سنوات قادمة .

كما تم اختيار حمدي رضيوي ووجدي شحاته، نائبين أول وثان لرئيس الشعبة، وعادل جابر سكرتيرا عاما، وذلك بالتزكية، ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع الانتخابي السري.

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