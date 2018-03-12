2.2 مليون جنيه منحة أمريكية لمتضرري حادث تفجير بئر العبد

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الإثنين، إن مصر وأمريكا وقعتا منحة بقيمة 2.2 مليون جنيه لدعم المتضررين من العملية الإرهابية بقرية الروضة بشمال سيناء.

وقالت الوزيرة سحر نصر، إن هذه المنحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، للهلال الأحمر المصري، لدعم المتضررين من "تفجيرات مسجد الروضة"، بمدينة بئر العبد في نوفمبر الماضي، من أجل تقديم الدعم المجتمعي لأهالي القرية، وتدريب الأطفال في المدارس على مكونات الإسعافات الأولية، والاستعداد للكوارث.

وفي نوفمبر الماضي، استهدف هجوم إرهابي، مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر الهجوم عن استشهاد نحو 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين.

كما تسهم المنحة في التوعية الصحية لرعاية المرضى في المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، والتدريب الحرفي على المنتجات اليدوية وتركز المنحة على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهي الفئات الأولى بالتنمية

ووقعت المنحة، كلا من سحر نصر وزيرة الاستثمار والقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ومؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وقال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، إن هذه الأموال ستسمح للهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي الإجتماعي لتعزيز عملية التعافي لأولئك الأطفال الذين فقدوا أحبائهم.

وأضاف جولدبرجر، "نحن أيضًا نساعد الهلال الأحمر المصري في توفير الدعم لكسب العيش للأسر المحرومة من الدخل بسبب الهجوم وهذه المبادرة من الشعب الأمريكي للشعب المصري، هى رمز للصداقة و التضامن، و جزءً من الالتزام المتواصل لهزيمة الإرهاب معًا".

وتابع، أن " دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يضيف إلى المساعدات الحيوية التي قدمها الهلال الأحمر المصري مسبقا للمتضررين منذ الهجوم ويشمل التدريب المهني الذي تقدمه هذه المنحة وتوفير آلات النسج ولوازم أخرى تحتاجها السيدات اللاتي فقدن أسرهن في هذا الهجوم".