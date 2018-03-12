"الأولى" توقع بروتوكولا مع الأوقاف لتمويل 4 آلاف وحدة سكنية

كتبت- منال المصري:

قالت مها عبد الرازق، مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن الشركة وقعت اليوم الإثنين بروتوكولا لتمويل 4 آلاف وحدة سكنية تابعة للأوقاف.

وأضافت لمصراوي، أن البروتوكول يهدف إلى مساعدة هيئة الأوقاف على بيع وحداتها المملوكة لها من خلال شركة الأولى للتمويل العقاري.

ويأتي التمويل من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% متناقصة و7% متناقصة، بحسب مها.

وقالت إن الوحدات السكنية تقع في مدن السادات وبدر والعاشر من رمضان، بمساحات سكنية تتراوح بين 48 إلى 89 مترًا، كما يتراوح سعر الوحدة بين 120 إلى 180 ألف جنيه.

وأوضحت أن حجم التمويلات التي توفرها الشركة للعملاء التمويل العقاري، يتباين حسب إجمالي الدخل الشهري لكل عميل وكذلك حسب كيفية تسديد الأقساط سواء كان ثابت أو تصاعدي.