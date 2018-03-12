رسوم ترامب تقفز بأسعار الحديد في مصر إلى 13 ألف جنيه

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلي للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ليقفز سعر الطن 12750 جنيها تسليم المصنع، و13 ألف جنيه في المتوسط للمستهلك.

وقال منتجو حديد إن متوسط الزيادة نحو 350 جنيها للطن في أغلب المصانع منذ الخميس الماضي.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار البيلت والخردة عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان السبب الرئيسي في الزيادة المتكررة التي تشهدها أسعار الحديد بالسوق المحلي حاليا، متوقعين أن تشهد الأسعار المحلية زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسة للحديد، لمصراوي، إن أسعار الخردة ارتفعت عالميا بشكل كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية وهو ماتسبب في رفع مصانع الحديد لأسعارها بشكل متكرر وكبير لأول مرة.

وأضاف أن سعر طن البيلت­­- الذي يستخدم في صناعة الحديد- ارتفع بنحو 60 دولارا خلال أسبوعين ليصل إلى 570 دولارا مقابل 510 دولارات، كما قفز سعر طن الخردة إلى 355 دولارا للطن.

وبحسب الدجوي فإن الزيادة في أسعار الخردة تأتي بعدما قررت أمريكا، أكبر مصدر للخردة في العالم، تشغيل مصانع الحديد المحلية بها وفرض رسوم على وارداتها من الحديد من كل دول العالم.

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألومنيوم، على جميع الدول المُصدرة لأمريكا، على أن ينفذ خلال 15 يوما.

وقال الرئيس ترامب، في قراره إن صادرات الحديد لأمريكا تعتبر "اعتداء على بلدنا"، وأن النتيجة الأفضل هي أن تنتقل الشركات إلى أمريكا، إذا كانت لا ترغب في دفع ضرائب، بحسب وكالة رويترز.

وتوقع الدجوي، زيادة جديدة في أسعار الحديد خلال الأيام المقبلة بنحو 250 جنيها للطن ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى 13 ألف جنيه وللمستهلك 13.5 ألف جنيه.

ورفعت عدد من المصانع سعر طن الحديد أمس بمتوسط 350 جنيها في أقل من أسبوع، لتكون هذه الزيادة الثالثة خلال شهر مارس.

وسجل سعر الطن في شركة حديد بشاي نحو 12770 جنيها بالمصنع، مقابل 12450 جنيها الخميس الماضي، ومقابل 12080 جنيها في بداية الشهر، ليسجل مصنع بشاي أعلى زيادة بقيمة تصل إلى 700 جنيها خلال 10 أيام، بحسب ما قاله الدجوي.

وارتفع سعر الطن في مصنعي حديد الجارحي والسويس للصلب، إلى 12750 جنيها تسليم المصنع مقابل 12400 جنيه للطن الخميس الماضي، ورفع حديد المصريين سعر الطن إلى12720 جنيها مقابل 12375 جنيها.

ورفع حديد عز سعر الطن إلى 12230 جنيهاً تسليم المصنع مقابل 12225 جنيها الخميس الماضي وهي أقل زيادة بين المصانع، وارتفع سعر الطن في الجيوشي والمراكبي للصلب إلى 12650 جنيها مقابل12300 جنيه.

وقال الدجوي إن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا مؤخرا بفرض رسوم تصل إلى 25% على واردتها من الحديد، للحد من الاستيراد وتشغيل مصانع الحديد المحلية بالسوق الأمريكي كانت السبب الرئيسي في زيادة أسعار الخردة.

"ببساطة أغلب دول العالم تستورد الخردة التي يصنع منها الحديد من الولايات المتحدة.. فهي تعد أكبر الدول المصدرة لهذه الخامة، ولكنها عندما قررت تقليل وارداتها من الحديد وزيادة الطاقة التشغيلية لمصانعها زاد الطلب المحلي على الخردة الأمريكية.. وهذا ما تسبب في رفع أسعارها خلال الأسابيع الماضية"، بحسب الدجوي.

وتعتبر أمريكا هي الدولة الأكثر استيرادا للحديد في العالم، وتستورد من 110 دولة أبرزهم كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا وتركيا.

وفي نفس السياق يقول طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن أسعار البيلت والخردة ارتفعت بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية مما دفع مصانع الحديد المحلية إلى زيادة الأسعار بشكل متكرر لاستيعاب زيادة الخامات.

وأضاف الجيوشي لمصراوي، أن ارتفاع أسعار البيلت بنحو 60 دولارا للطن خلال أسبوعين، دفع المصانع لرفع الأسعار بمتوسط 350 جنيها للطن، "بعدما حسب كل مصنع تكلفة استيراد الخامات بالأسعار الجديدة والرسوم الجمركية المفروضة عليهم، وبهذا تكون الزيادة عادلة".

وقال الجيوشي، إنه "في حالة حدوث زيادة جديدة في خامات البيليت والخردة عالميا سترتفع الأسعار المحلية مرة أخرى".

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