الإسكان تبحث مع المركزي زيادة الحد الأقصى في مبادرة التمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر ودعاء عادل ومنال المصري:

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، اليوم الإثنين، إن الوزارة تبحث مع البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى للتمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري.

"الحد الأقصى لسعر الوحدات السكنية المسموح بتمويلها 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ونبحث حاليا زيادة هذا السعر لاستفادة عدد أكبر من المواطنين"، بحسب ما قاله عباس في المؤتمر التمهيدي لمعرض سيتي سكيب.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري بشريحة أولى 10 مليارات جنيه قبل حوالي 3 سنوات.

وأعلن المركزي قبل نهاية 2017 طرح الشريحة الثانية 10 مليارات جنيه، بنفس شروط الشريحة الأولى، بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل حسب دخل الفرد، و8% لمتوسطي الدخل و10.5% لفوق متوسطي الدخل بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 950 ألف جنيه.

وقال عباس إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري استطاعت نشر آلية التمويل العقاري بين المواطنين، والوصول بحجم المحفظة من 30 مليون جنيه فقط إلى 12 مليار جنيه خلال عامين ونصف.