هشام طلعت مصطفى: تنفيذ مشروعنا السكني في العاصمة الجديدة بعد عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية، إن الشركة ستبدأ تنفيذ مشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد عيد الفطر.

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر التمهيدي لمعرض سيتي سكيب، اليوم الإثنين، إن الشركة ستنفذ المشروع على مرحلة واحدة خلال عام، باستثمارات 35 مليار جنيه.

وكان هشام طلعت مصطفى قال الشهر الماضي، إن شركته ستفتح باب الحجز في وحدات مشروعها في العاصمة الجديدة خلال 3 أشهر.

وكانت الشركة أعلنت في أبريل من العام الماضي، أنها اشترت 500 فدان من شركة العاصمة الجديدة مقابل 4.4 مليار جنيه.