"إيثيدكو": مناقصة لإقامة مشروع مطاط صناعي باستثمارات 100 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد المجيد حجازي رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، إن شركته نجحت خلال عام 2017 في زيادة عدد الدول التي تم التصدير إليها من 21 دولة إلى 52 دولة، منها دول أمريكا الشمالية، ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى روسيا، ودول حوض النيل.

وأضاف حجازي خلال الجمعية العامة لإيثيدكو لاعتماد نتائج أعمال عام 2017 برئاسة طارق الملا وزير البترول، أن إجمالي مبيعات البولي إيثيلين بلغ بنهاية ديسمبر 2017 حوالي 351 ألف طن منها حوالى 89 ألف طن بالسوق المحلي.

كما بلغ إجمالي مبيعات الشركة من البيوتادين حوالي 5.6 ألف طن، بالإضافة إلى حوالي 3 آلاف طن من منتج الرافينات، بحسب حجازي.

وذكر حجازي أنه جاري طرح مناقصة تنفيذ مشروع البولي بيوتادين لإنتاج 36 ألف طن سنويا من منتج المطاط الصناعي (البولى بيوتادين) باستثمارات حوالي 100 مليون دولار، والذي يعتمد على توافر منتج البيوتادين من مجمع إيثيدكو كمدخلات إنتاج، حيث يتم تصديره حاليا.

وقال إن المنتج النهائي من هذا المشروع سيدخل في حوالي 13 صناعة منها إطارات السيارات، وسيور الحركة للمصانع والسيارات، وصناعات التشييد والبناء.

وأشار حجازي إلى أن الشركة تنفذ حاليا عدة مشروعات تشمل مشروع ربط محطة الكهرباء الدائمة مع الشبكة القومية وإنشاء مستودعين للتخزين، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية ومن أهمها دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين، والبولي إيثيلين، وإقامة المرحلة الثالثة من محطة الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

وشركة إيثيدكو هي شركة مساهمة مصرية تأسست في 16 يناير 2011 بموجب قانون الاستثمار المصري باستثمارات بلغت 1.9 مليار دولار.

وتعمل الشركة في مجال تصنيع منتجات البلاستيك والمطاط ذات القيمة المضافة (البولي إيثيلين منخفض الكثافة والعالي، والبيوتاديين، وغيرها).