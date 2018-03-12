السويدي إلكتريك توقع عقدا لإقامة خط ربط الكهرباء بين برج العرب ومطروح

القاهرة- مصراوي:

قالت مجموعة السويدي إلكتريك، إن شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، التابعة لها، وقعت أمس الأحد، عقد إنشاء خط ربط كهربائي بين برج العرب ومرسى مطروح، بقيمة 2.12 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، إنها تنفذ المشروع لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأن طول خط الربط 255 كيلو متر بقدرة 500 ك.ف.

وأضافت أنها ستنفذ العقد خلال 6 أشهر من توقيعه واستلام الدفعة المقدمة واستلام مسارات الخطوط.