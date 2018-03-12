البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الإثنين
كتب - مصطفى عيد:
تباين أداء مؤشرات البورصة، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.52% عند مستوى 16476 نقطة.
بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.37%.
وتراجعت البورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأحد بنسبة 0.49% عند مستوى 16391 نقطة، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى 16472 نقطة.
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